Macron et Erdogan discutent des tensions en Méditerranée et prônent la désescalade Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le chef de la République française a demandé au dirigeant turc de s'engager pour la désescalade des tensions avec la Grèce et Chypre en Méditerranée orientale, a annoncé l'Élysée.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202009221...

