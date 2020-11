Macron plus populaire que Sarkozy et Hollande au même moment de leur mandat, selon un sondage Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|





Source : Avec 41% d'opinions favorables, le chef de l’État enregistre une hausse de trois points de sa popularité au mois de novembre, dépassant les chiffres de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, au même stade de leur mandat, constate un sondage réalisé par l'Ifop pour le Journal du dimanche.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020112210448132...

