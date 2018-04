Macron reçu par Trump : le programme de sa visite aux Etats-Unis

A partir de lundi et pour trois jours, Donald Trump rendra la politesse à Emmanuel Macron, qui l’avait invité en grande pompe à Paris pour le défilé du 14 juillet 2017. Au point que le président américain avait dit souhaiter organiser pareil spectacle militaire dans son pays.



Depuis, les bonnes relations entre les deux chefs de l’Etat ont été éprouvées, notamment par les tergiversations des Etats-Unis sur l’accord Climat, mais semblent être restées chaleureuses. Premier dirigeant étranger à être reçu par Trump avec les honneurs d'une « visite d'Etat », le président français retrouvera donc son « ami » sur fond de désaccords profonds.



Retour sur le programme chargé et les enjeux de ce déplacement.



Que programme leur agenda ?

Emmanuel Macron l’avait invité en haut de la tour Eiffel. Pour lui renvoyer l’ascenseur, Donald Trump semble avoir cherché une référence historique. Le dîner privé aura lieu dans le cadre enchanteur de Mount Vernon, la demeure historique de George Washington, héros de la Guerre d'Indépendance et premier Président des États-Unis, « Père de la Nation ». Seul un président pakistanais et Nicolas Sarkozy en 2007 avait eu droit à cet honneur. Les Washington étaient réputés pour leur hospitalité, notamment pour des invités venus de France et tout particulièrement le marquis de La Fayette. Le symbole de l'amitié entre le héros français de la guerre d'indépendance américaine et George Washington est la clé de la prison de la Bastille, objet en métal noir, imposant, accrochée à l'intérieur de la demeure. Un cadeau envoyé par La Fayette à Washington peu de temps après le début de la Révolution française, « au nom du peuple français ».



Une cérémonie aura également lieu sur le South Lawn, la pelouse de la Maison Blanche, puis une soirée dans les salons.



Quel cadeau Macron va-t-il offrir à Trump ?

L’idée a déjà beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Le président français va offrir à son homologue américain une « bouture d'un chêne du Nord de la France qui, espère-t-il, sera planté sur le terrain de la Maison Blanche pour symboliser la ténacité de leur amitié ». C’est le journaliste américain Chris Wallace quia vendu la mêche, après avoir interviewé Emmanuel Macron à l'Elysée. En contacts très réguliers au téléphone, les deux présidents si dissemblables aiment chacun rappeler leur point commun : ils ont tous deux remporté une victoire longtemps jugée inimaginable, l’un par le « Tout-Paris », l’autre par le « Tout-Washington ». « Cette relation personnelle est pour moi très forte, j’y suis très attaché », avait ajouté fin janvier Donald Trump.



De quoi vont-ils parler ?

Malgré cette «relation personnelle », les deux dirigeants ont du pain sur la planche avec les grands enjeux internationaux du moment. D’abord, ils devraient s’entendre sur le bilan de leur attaque coordonnée en Syrie en réponse à l’utilisation d’armes chimiques par Bachar al-Assad sur sa population. Et ce, sans attendre l’approbation de l’ONU, où le Russe Vladimir Poutine bloque systématiquement les actions contre son allié. Pour la suite, en revanche, la stratégie américaine pose question. Et d’autres sujets risquent de crisper un peu plus la belle amitié.



L'accord sur le nucléaire iranien devrait dominer leurs discussions, d'autant que Trump tranchera sur son sort dans trois semaines. En campagne pour la présidence, il avait promis de « déchirer » ce texte visant à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique mais dont il doute de l’efficacité. Il a donné à ses signataires européens (France, Royaume-Uni et Allemagne) jusqu'au 12 mai pour le durcir, faute de quoi il rétablira les sanctions contre Téhéran. Macron est lui attaché à cet accord.



Par ailleurs, l'exemption de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminiumpour les pays de l'UE expire le 1er mai. La discussion est donc indispensable.



Quant à l'accord de Paris, qu'Emmanuel Macron espérait encore cet automne convaincre Donald Trump de réintégrer, il semble relégué au second plan.



Macron va-t-il prendre la parole ?

Avant la rencontre au sommet, la chaîne américaine Fox news diffusera dimanche son interview d’Emmanuel Macron, réalisée à l’Elysée vendredi. Dans cet entretien, il confie « ne jamais se demander » si le président Trump achèvera son mandat et refuse de commenter certaines controverses comme l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 qui pèse sur la présidence du milliardaire. « Ce n'est pas à moi de juger ou, d'une certaine façon, d'expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président. »



Emmanuel Macron conclura par ailleurs sa visite par une intervention devant le Congrès américain mercredi, en anglais.



leparisien.fr