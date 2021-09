Macron s’avère plus apprécié par les Français en septembre, selon un nouveau sondage Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|





Source : La popularité d’Emmanuel Macron progresse en septembre, selon un récent sondage BVA-Orange pour RTL. À sept mois de la présidentielle en France, les résultats de telles études étant nombreux et variés, il est toutefois possible de tirer un constat vis-à-vis de ses prédécesseurs.Source : https://fr.sputniknews.com/20210924/macron-savere-...

