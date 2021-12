Madagascar: lourd bilan après le naufrage d’un bateau cargo suivi d’un crash d’hélicoptère

Les opérations de recherches pour retrouver les disparus du naufrage du bateau cargo et de l'écrasement de l'hélicoptère se poursuivent. Au total, 45 passagers du navire Francia ont été retrouvés en vie. Ce bateau avait quitté ce lundi à deux heures du matin la ville d'Antanambe, dans le district de Mananara nord, sur la côte nord-est du pays, pour rejoindre plus au Sud, le port de Soanierana Ivongo.



Un trou dans la coque du bateau serait à l'origine du naufrage. « De l'eau est entrée dans la salle des machines. L'eau a commencé à monter et cela a englouti les moteurs. Puis, le navire a commencé à sombrer. Nous avons reçu l'alerte à 9h du matin, fait savoir le directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale, Jean Edmond Randrianantenaina. Il s'agit d'un navire cargo qui n'était donc pas autorisé à transporter des passagers. »