Madagascar : suite à la baisse des cas de contaminations, l'Etat ferme trois centres de traitement COVID-19

Le gouvernement malgache a annoncé la semaine dernière, la fermeture de trois centres de traitement covid-19 dans la capitale Antananarivo. Selon des médias locaux, la mesure a été motivée par la baisse du nombre de cas de contaminations au coronavirus, ces dernières semaines dans le pays.



Les trois centres concernés par la mesure de fermeture sont ceux d’Ivato, Vontovorona et Alarobia. Ouverts courant juin, ils ont pour objectif de venir en renfort au secteur sanitaire malgache débordé par la hausse des contaminations et décès dus à la pandémie de covid-19.



« Ces centres n’ont plus de patients, ou en ont très peu », a indiqué dimanche dernier le président Andry Rajoelina cité par le quotidien L’Express de Madagascar.



Depuis le début de la pandémie qui a touché au moins 1,1 million de personnes en Afrique, Madagascar a été au centre des débats sur la gestion de la crise, notamment en raison du Covid-Organics, ce remède développé par des chercheurs malgaches pour vaincre la maladie. Selon le dernier bilan de l’Union africaine, le pays compte 14 327 cas confirmés de covid-19 pour 178 décès et 13 355 guérisons.

Notons que pour l’instant, seul le centre de traitement de Mahamasina restera ouvert.



Agence Ecofin