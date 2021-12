Madagascar : un ministre a nagé 'pendant 12 heures' après un accident d'hélicoptère en mer

Un ministre du gouvernement malgache a déclaré avoir nagé pendant 12 heures pour rejoindre le rivage après que son hélicoptère s'est écrasé en mer lors d'une mission de sauvetage.



"Ce n'est pas mon heure de mourir", a déclaré Serge Gelle, ministre de la police épuisé, alors qu'il se rétablissait sur une civière.



Un autre responsable de la sécurité qui voyageait avec lui dans l'hélicoptère a également survécu au crash.



L'équipe s'était envolée lundi soir pour inspecter le site d'un naufrage dans le nord-est du pays.



Selon l'agence maritime, le nombre de personnes tuées dans cet accident s'élève à 64 et au moins 20 autres sont toujours portées disparues.



Le navire, un cargo non autorisé à transporter des passagers, était surchargé et l'eau a envahi son moteur, a déclaré un responsable de l'agence cité par Reuters.



Au moins 45 survivants ont été secourus jusqu'à présent, a précisé l'agence.



Sur Twitter, le président Andry Rajoelina a rendu hommage aux personnes décédées ainsi qu'à M. Gelle et à l'autre officier, qui sont arrivés séparément dans la ville balnéaire de Mahambo.



Le pilote de l'hélicoptère et un autre militaire à bord sont toujours portés disparus, a-t-il précisé.