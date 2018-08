Madagascar vs Sénégal: Alfred Ndiaye prend la place de Khadim Ndiaye

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Août 2018 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national Aliou Cissé pourrait opérer une grosse révolution dans les buts contre Madagascar, le 9 septembre prochain. Selon le quotidien Stades, Alfred Gomis est pressenti pour prendre la place de Khadim Ndiaye, écarté du groupe de Horaya depuis 15 jours, et Abdoulaye Diallo, blessé à la hanche.



L’heure de la révolution au poste de gardien de but dans la Tanière a semble-t-il, sonné. En direction du match contre Madagascar, le 9 septembre prochain à Antananarivo, comptant pour la deuxième journée des qualifications à la Can 2019, le sélectionneur national, Aliou Cissé, devrait apporter une rupture dans ses cages. Alfred Gomis est pressenti pour prendre les commandes au détriment de Khadim Ndiaye et Abdoulaye Diallo.

