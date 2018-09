Madagascar vs Sénégal: Me Augustin Senghor : « Nous envisageons de récuser cet arbitre botswanais »

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Septembre 2018 à 13:10

Après le coach Aliou Cissé qui est monté au créneau pour fustiger l’attitude de l’arbitre botswanais, le président de la fédération, Augustin Senghor embouche la même trompette.



« Nous envisageons de récuser cet arbitre botswanais la prochaine fois », se plaint le président de la FSF. Il se rappelle du match contre le Burkina où Josha Bondo a fait des misères à l’équipe sénégalaise. Ainsi, le patron du football ne veut plus voir la face de l’arbitre botswanais dans les prochaines rencontres du Sénégal.



Wiwsport

