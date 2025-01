Madame Aïda Mbodj : Entre dérives et favoritisme, un coup porté à l’unité du PASTEF (Par Moussa Mbaye) Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

Une gestion biaisée et partisane des nominations Les responsables et militants du PASTEF à travers les départements, notamment à Koumpentoum, observent avec amertume la manière dont des positions clés sont attribuées à des personnes n’ayant ni l’expérience ni la vision de développement pour le Sénégal, mais qui partagent une loyauté aveugle envers Madame Mbodj. Ces […] Une gestion biaisée et partisane des nominations Les responsables et militants du PASTEF à travers les départements, notamment à Koumpentoum, observent avec amertume la manière dont des positions clés sont attribuées à des personnes n’ayant ni l’expérience ni la vision de développement pour le Sénégal, mais qui partagent une loyauté aveugle envers Madame Mbodj. Ces nominations, loin de renforcer le parti, créent des divisions et des tensions au sein des structures locales, et mettent en lumière une dérive inquiétante de la direction de la DER/FJ . Un climat de frustration grandiose parmi les bases du PASTEF koumpentoum Les conséquences de ces choix sont désastreuses : au lieu de renforcer l’unité et la solidarité, les nominations partisanes de Madame Aïda Mbodj ont suscité des frustrations de plus en plus vives parmi les bases du PASTEF. De nombreux militants, qui s’étaient investis corps et âme pour la réussite du projet , voient leurs efforts réduits à néant au profit de quelques individus qui, certes, possèdent des relations proches de la Direction, mais qui n’ont jamais véritablement partagé les différenciées et les principes du PASTEF. Cette gestion opaque et autoritaire n’a fait qu’accentuer le fossé entre la base militante et les instances dirigeantes. Ce sont les patriotes qui, depuis le début, ont cru en ce projet politique, qui ont contribué à son développement dans les départements et qui se sentent aujourd’hui trahis. La frustration est grande, et les tensions deviennent de plus en plus palpables au sein des différentes structures locales. Au lieu de faire de la DERFJ un levier de développement et d’émancipation pour les jeunes et les femmes du Sénégal, Madame Mbodj semble avoir transformé cette institution en un instrument de pouvoir personnel, au service de son ambition politique. Le silence complice des dirigeants du PASTEF Ce qui est peut-être le plus choquant dans cette situation, c’est le silence des dirigeants du PASTEF face à ces dérives. En fermant les yeux sur ces pratiques, les dirigeants du parti semblent avertir des agissements qui vont à l’encontre des principes fondateurs du projet : justice, transparence et unité. Ce silence, loin d’être une posture d’objectivité, devient un véritable complice des dérives de la Dame Mbodj . Les responsables locaux, en particulier ceux de Koumpentoum, expriment leur désarroi face à cette inaction de la direction nationale. Alors que les frustrations se multiplient, les dirigeants du PASTEF restent muets, voire indifférents, à une situation qui pourrait, à terme, fracturer le parti. Cette passivité envoie un message inquiétant aux bases : celles et ceux qui se battent au quotidien pour défendre les distinctifs du PASTEF se retrouvent abandonnés, que tandis que ceux qui travaillent pour des intérêts personnels semblent être les seuls à recevoir l’attention et la reconnaissance. L’appel à la responsabilité et à l’action des dirigeants du PASTEF Il est plus que jamais urgent que la direction du PASTEF réagisse et prenne les mesures nécessaires pour rétablir l’équité et la cohésion au sein du parti. Les dirigeants du PASTEF ne peuvent plus se permettre de faire l’autruche face aux dérives référencées au sein de la DER/FJ. Il est de leur responsabilité de mettre un terme à ces pratiques de favoritisme et de remettre le parti sur la voie de l’unité. Le PASTEF ne peut se permettre de devenir un terrain de jeu pour ceux qui cherchent à faire un simple tremplin personnel. Le parti doit revenir à ses fondamentaux, en privilégiant l’engagement sincère de ses militants et en rétablissant la confiance au sein de ses structures locales. Les dirigeants doivent impérativement écouter la base, comprendre ses frustrations, et agir en conséquence pour remettre de l’ordre et restaurer l’intégrité. Un PASTEF fidèle à ses principes ou une dérive vers l’égoïsme politique ? Les pratiques de Madame Aïda Mbodj à la DER/FJ ne sont qu’un symptôme d’une dérive bien plus grave : la transformation d’un parti politique fondé sur l’unité, la solidarité et le patriotisme en un simple instrument au service d’intérêts personnels. Face à cette situation, il est plus que temps que le PASTEF se ressaisisse. Les bases méritent d’être écoutées, respectées et soutenues. Ce n’est qu’en réaffirmant son engagement envers les valeurs qui ont fondé son existence que le PASTEF pourra continuer à se présenter comme une alternative crédible et porteuse d’espoir.



Moussa Mbaye, Coordinateur

Pastef koumpentoum



Source : Source : https://www.xalimasn.com/madame-aida-mbodj-entre-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager