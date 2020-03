Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Madame Amy Sarr Fall, Directrice Générale du groupe Intelligences Presse: Un modèle de réussite et source d’inspiration Journée de la femme Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 01:00 | | 0 commentaire(s)| Madame Amy Sarr Fall, diplômée de la prestigieuse American University of Paris, est Fondatrice et Directrice Générale du groupe Intelligences Presse, devenu au fil des années un organe de presse de renommée mondiale.

L’acte d’entreprendre peut surprendre et dépasser souvent les limites des attentes. Passant d’échec à échec, la mayonnaise prend forme au moment où l’on s’y attend le moins. Amy Sarr Fall fait partie des bénis dans le domaine de l’entreprenariat.



Son entreprise, créée depuis 2009 a eu à interviewer avec succès des personnalités mondiales, telles que le Dalaï Lama (dans sa résidence), le Président Sénégalais Macky Sall, etc.



Madame Fall est née à Dakar et y a poursuivi ses études primaires et secondaires. Amy est très respectée et aimée par les jeunes et surtout les jeunes femmes qui la prennent comme modèle de réussite. Elle est pour elles, une source d'inspiration.



Elle est aussi Présidente de Intelligences Citoyennes depuis 2010. Toujours sur la même lancée, elle préside les reines de Global Education7/ Initiative Citoyenne Mondiale pour l'Education depuis 2017.



Mme Fall anime des conférences un peu partout dans le monde et, est aussi consultante en communication internationale.





