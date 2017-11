Madame Rose Angèle Faye de Hôpital Assistance International équipe l’hôpital de Tivaouane L’hôpital de Tivaouane vient de bénéficier d’un don de matériel médical et paramédical de l’ONG Hôpital Assistance International. La cérémonoie de remise a eu lieu dimanche 26 novembre 2017, en début d’après midi, en présence du Ministre de la Santé et de l’action sociale, M. Abdoulaye Diouf SARR, du représentant du khalife général des Tidianes, Serigne Habib SY Mansour par ailleurs neveu du Khalife, des autorités civiles et coutumières, et de Madame Rose Angèle Faye, représentante de l’ONG donatrice.



En effet chaque année, l’Hôpital Assistance International aide des établissements sanitaires par la fourniture de milliers de tonnes de matériel médical et paramédical contenant des blocs opératoires, d’appareils de réanimation, de scanner, d’ambulances entres autres.



A ce jour, plus de quarante communes (Dagana, Richard Toll, Diourbel, Fatick, Mekhé, Ziguinchor, Dakar, Gossas entre autres) au Sénégal ont eu à bénéficier de l’appui de cette association pour un montant de près de 13 milliards de frs CFA.



Venu représenter le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar SY Mansour, Serigne Habib Mansour a affirmé toute sa joie en réceptionnant ce matériel médical avant de transmettre les vifs et sincères remerciements du Khalife à l’endroit de Madame Rose Angèle FAYE. Pour Serigne Habib SY Mansour, «ce don de matériel médical vient au bon moment, car nous sommes en plein maouloud et l’hopital de Tivaouane est très sollicité». Le représentant du khalife général des Tidianes a rappelé que «ce geste très noble provient d’une fille de l’église à l’endroit des musulmans» avant d’affirmer que cela symbolise la belle entente qui lie chrétiens et musulmans au Sénégal et qui facilite le dialogue inter-réligieux».



Pour sa part, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale M.Abdoulaye DIOUF SARR a dans son discours, loué l’esprit patriotique de Rose Angèle FAYE et demandé aux sénégalais de la diaspora de prendre exemple sur madame FAYE



Selon Madame Rose Angèle Faye représentante de Hopital Assistance International, «ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase numéro un du Plan national Sénégal et s’inscrit en droite ligne avec la vision du président Macky Sall ».avant de rappeler que Tivaouane recevra un autre lot de matériel médical pour la 2 ème phase».



Madame Rose Angèle FAYE a par ailleurs exhorté à faire du matériel médical un meilleur usage afin que cela aide le plus possible les populations.



Elle a aussi tenu à remercier particulièrement Monsieur Jean Jacques SCHLEGELS Président de l’ONG Hopital Assistance International ainsi que tous les bénévoles.



En outre, Madame Faye a chaleureusement remercié le Ministre de la Santé Abdoulaye DIOUF SARR pour sa bonne collaboration avant de donner une mention spéciale au Président de la République M. Macky SALL qui la soutient dans toutes ses actions.



En marge de la cérémonie, Madame Rose Angèle a été reçue par le Khalife général des Tidianes qui a formulé des prières à son endroit avant de la féliciter sur sa noble et inlassable mission qu’elle mène aux bénéfices des populations.





