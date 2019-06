Madiambal Diagne : « Aliou Sall doit démissionner » Le journaliste Madiambal Diagne estime que Aliou Sall, cité comme le principal acteur dans un gros scandale concernant le pétrole et le gaz au Sénégal, dans un reportage de la BBC, doit démissionner. Toutefois, le patron du journal Le Quotidien qualifie l’enquête du média anglais de tendancieuse.

« Il serait plus sage qu’il démissionne de lui-même. Maintenant s’il décide de rester et qu’on le pousse à démissionner, ce ne sera qu’une suite normale des choses », a indiqué le patron du groupe Avenir Communication dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Madiambal Diagne a rappelé le cas de Mamadou Seck, ancien ministre d’Abdoulaye Wade, qui avait été cité dans cette affaire, et qui avait démissionné pour permettre à l’enquête de se dérouler. « Il était revenu par la grande porte, parce qu’il avait été blanchi dans cette affaire et nommé ministre, puis président de l’Assemblée nationale », a-t-il précisé.

Parlant de l’enquête de la chaine anglaise, Madiambal Diagne la qualifie de tendancieuse. « Dans ce reportage, on nous parle de Aliou Sall, de Macky Sall, de Frank Timis et de BP. Pas une seule fois, ils ne parlent de Kosmos Energy, alors que c’est Kosmos Energy qui a vendu à BP », a pointé le journal.



