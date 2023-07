Madiambal Diagne: « J’ai commencé à écrire ce livre sur l’affaire Sonko-Adji Sarr au lendemain des émeutes de juin 2023»

Devant la presse cet après-midi, le directeur du Groupe Avenir-communication a présenté son ouvrage et les péripéties qui l’ont motivé à écrire. « Ousmane Sonko-Adji Sarr » , l’Histoire. Un ouvrage, préfacé par l’essayiste Hamidou Anne et qui, selon l’auteur se veut « rigoureux, méticuleux et exhaustif ».







D’après Madiambal Diagne , la composition de l’ouvrage n’a pas été difficile pour lui: Il connaissait l’histoire, il a écouté également les différents protagonistes. C’est à partir des émeutes du mois de juin avec les nombreux dégâts qui s’en sont suivi, que l’éditeur a décidé d’écrire cet ouvrage pour que chacun, au regard des faits , se fasse une idée de cette affaire qui a tenu en haleine tout un peuple durant deux ans.

