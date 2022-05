Madiambal Diagne: "Je n’ai jamais entendu Adji Sarr dire qu’elle était enceinte. Je l'ai rencontré, on a discuté pendant 2h de temps mais..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

L'Administrateur général du groupe de presse Avenir communication est convaincu que Adji Sarr n'a jamais déclaré qu'elle était enceinte. "Je n’ai jamais entendu Adji Sarr dire qu’elle était enceinte. Je l'ai rencontré quelques temps après, l'éclatement de cette histoire de viol pour faire mon opinion, on a discuté pendant 2 h de temps mais celle que j'ai vu n'était pas enceinte", affirme Madiambal Diagne.



" Je suis journaliste, j’ai fait des investigations et j’ai des informations sur le dossier Sonko-Adji Sarr ", révèle M.Diagne qui estime que Sonko est responsable de ses actes. " Il s’est rendu au salon de beauté, sans aviser ses femmes et son garde du corps, il s'est déshabillé et s'est donné à une femme donc je ne crois pas à la manipulation dont il parle", cogne Madiambal Diagne.







Ndèye Fatou Kébé