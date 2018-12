Madické Niang: "J'avais défendu Sidy Lamine et Ahmad Khalifa Niasse en 1983" Présent à l'hôpital Principal, Madické Niang, l'avocat attitré de Walf Fadjri, a révélé une amitié de plus de 35 ans avec Sidy Lamine Niasse (rappelé à DIEU mardi) et a rappelé l'avoir défendu avec son frère Ahmad Khalifa Niasse, en 1983.

