Madické Niang éconduit à Médina Gounass

Vendredi 8 Février 2019

Après l’étape de Kédougou et Vélingara, le candidat de la coalition “Madické 2019” avait décidé d’aller à Médina Gounass pour effectuer son ziar auprès du khalife qui, d’après Madické, est son ami.



Il voulait en profiter pour assister avec lui à la prière d’Al Jummah (du vendredi).



À sa grande surprise, Madické Niang a été informé que le khalife ne peut pas le recevoir parce qu’il ne l’a pas avisé avant pour que les dispositions idoines soient prises et qu’il ne reçoit pas à l’heure où il est arrivé sur les lieux (en début d’après-midi).



Vexé, Madické Niang est retourné à Vélingara où il a prié dans une mosquée mouride.



Igfm

