Madior Diouf, ancien ministre sénégalais, s’est éteint Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est en deuil suite au décès de Madior Diouf, survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, à son domicile. L’annonce a été faite par Moustapha Niasse. Né en 1939 à Fimela, Madior Diouf, âgé de 86 ans, était un professeur éminent de littérature à l’Université […] Sénégal Atlanticactu/ Madior Diouf/ Saliou Ndong Le Sénégal est en deuil suite au décès de Madior Diouf, survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier à son domicile. L’annonce a été faite par Moustapha Niasse. Né en 1939 à Fimela, Madior Diouf, âgé de 86 ans, était un professeur éminent de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop et une figure politique importante. Syndicaliste engagé, il a dirigé le Syndicat Unique des Enseignants du Sénégal (Sudes) pendant huit ans. Fondateur et leader du Rassemblement National Démocratique (RND), il s’inspirait des idées de Cheikh Anta Diop pour promouvoir une vision démocratique alternative. Ancien ministre de la Culture sous Moustapha Niasse, il avait également marqué les esprits en se lançant dans la course à la présidentielle de 1993. Professeur agrégé de lettres à l’Université Cheikh Anta Diop, il était un intellectuel engagé et un défenseur des valeurs de justice sociale. Son héritage culturel et politique a profondément marqué le Sénégal. La levée du corps aura lieu ce vendredi à l’Hôpital Principal, suivie de son inhumation au cimetière musulman de Yoff. La rédaction du Soleil adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.



Source : Source : https://atlanticactu.com/madior-diouf-ancien-minis...

Accueil Envoyer à un ami Partager