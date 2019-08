Mafatim Mbaye : « Il n’y a pas eu d’accident, mon fils a été assassiné » Les résultats de l’autopsie du corps de Amar Mbaye le confortent dans sa thèse selon laquelle son fils a été battu à mort. Mafatim Mbaye qui faisait face à la presse, hier, a contesté la thèse de l’accident qui aurait coûté la vie à son fils dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août dernier. Matafim Mbaye charge également, le commissaire Keita qui a fait une sortie pour disculper la police dans cette affaire.

« Il n’y a pas eu accident, il a été assassiné. Et un commissaire se lève, à travers les médias, pour dire qu’un policier n’agit pas de la sorte. S’il est persuadé que ce n’est pas un policier qui la fait, il doit connaitre l’auteur. Il n’était pas sur les lieux. Il en a entendu parler.



Par voie de conséquence, le commissaire Keita doit se taire et méditer sur la raison pour laquelle il a quitté la police », sermonne Mafatim Mbaye dans les colonnes du quotidien EnQuête. Une sortie qui fait suite à la publication des résultats de l’autopsie, lesquels ont conclu à un traumatisme cervico-facial avec de multiples fractures ainsi qu’une hémorragie interne et externe de la grande abondance.

