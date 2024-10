Mafia au cœur du Trésor : Mansour Kane attendait la descente pour voler des chèques Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2024 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticacrtu/ Trésor Public/ Saliou Ndong Le cerveau derrière le scandale des chèques falsifiés du Trésor et des importations non déclarées a été identifié par la Division des investigations criminelles (DIC). Il s'agit d'un fonctionnaire nommé Mansour Kane, désigné comme le principal suspect. L'affaire de la « mafia des chèques falsifiés du Trésor et des importations non déclarées » n'a pas encore révélé tous ses secrets. La DIC a procédé à trois nouvelles arrestations dans le cadre de cette enquête. Suite à la plainte du payeur général, trois personnes avaient déjà été interpellées et auditionnées : Mallé Seck, gérant de « Touba Transit », une femme nommée Rama, et un fonctionnaire du Trésor Public, Mansour Kane. Ce dernier, accusé d'avoir fabriqué un faux cachet, est considéré comme le cerveau de l'opération. En effet, cet agent du Trésor attendait la fermeture des bureaux pour voler des chèques et falsifier la signature du payeur général, selon le journal Libération. Dans sa chute, il a entraîné le transitaire Mallé Seck, qui avait reçu, via un intermédiaire, un chèque falsifié de 400 millions de FCFA. Le présumé cerveau et ses complices sont poursuivis pour détournement de fonds publics, falsification de chèques, escroquerie aux deniers publics et blanchiment d'argent. Parallèlement, la Douane a également ouvert une enquête concernant des importations non déclarées, estimant les pertes à 8 milliards de francs CFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/mafia-au-coeur-tresor-man...

