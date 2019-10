Mafia de faux documents de voyage à l'Aibd : Des commissaires de police convoqués par le Doyen des juges

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire de la mafia de faux documents de voyage à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass refait surface. D’après Libération, sept policiers, dont des commissaires, ont été auditionnés par le Doyen des juges. Ils étaient interrogés à titre de témoin. Finalement, aucune charge n'a été retenue contre eux.



A retenir, dans cette affaire, trois contrôleurs (Mamadou Diakhaté, Ibrahima Lô et Aly Emond Koné), tous agents d'Ahs, ont été arrêtés. Les mis en cause avaient reçu la somme de deux (2) millions pour fermer les yeux sur de faux documents, impliquant un Sri Lankais.



