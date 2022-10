Mafia des visas: Frapp et plaignants en sit-in le jeudi 13 octobre 2022, devant l'Ambassade de France Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 16:12 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des étudiants victimes de la politique de délivrance des visas de l’ambassade de France au Sénégal, le regroupement familial et le FRAPP, ont tenu une conférence de presse ce lundi 10 octobre 2022, au siège de FRAPP. Ceci pour dénoncer la politique de délivrance de visas de l’ambassade de France au Sénégal, en précisant qu’elle arnaque et extorque plus de 30.000 personnes par an au Sénégal.

Ces collectifs accusent le gouvernement, en disant qu’il est complice avec l’ambassade de France, pour voler et humilier les Sénégalais.

Ainsi les plaignants lancent un message à la population pour participer au sit-in qui aura lieu jeudi 13 octobre prochain devant l’ambassade de la France pour les dénoncer.



