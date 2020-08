Mafia sur la Covid -19: La "SOS Corona" démantelée par la Dsc, des officines pharmaceutiques complices La Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) a frappé un grand coup au coeur d'une mafia qui s'enrichissait sur le dos du contribuable, en vendant des produits prohibés comme des médicaments périmés, des tests Covid rapides et de la drogue.

La Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) a démantelé une bande de trafiquants de médicaments périmés, de tests de Covid rapides et de drogue.



Quatre (4) Libanais et un Sénégalais officiaient sous le couvert de l'anonymat d'une structure appelée "Sos Corona".



L'enquête a établi des complicités avec des officines pharmaceutiques.



