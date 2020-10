Magal 2020 / Entretien avec Mawlaana Serigne Sidy Mbacké Mbour à Darou Salam Touba. Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 02:05 | | 0 commentaire(s)|

Comme de tradition, la Jamaahatu Hizbul Lahi Li Khidmatil Khadim a reçu dans son fief de Darou Salam Touba, le Groupe de presse Dakaractu.



De ces échanges avec son guide Mawlaanaa Serigne Sidy Mbacké Mbour, des questions essentielles on été abordées entre autres nous pouvons citer :



▪L'origine du Magal et le premier célébré par la Jamaahatu Hizbul Lahi Li Khidmatil Khadim à Darou Salam Touba



▪Le rôle social de la Jamaahatou Hizbul Lahi Li Khidmatil Khadim avec ses projets de développement



▪Le message du Magal 2020 célébré dans un contexte particulier avec la présence du Coronavirus au Sénégal.



Mawlaanaa Serigne Sidy Mbacké Mbour a terminé son entretien en adressant ses vives félicitations et ses remerciements au groupe Dakaractu qui abat un travail colossal dans l'espace médiatique...



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Magal-2020-Entretien-ave...

Accueil Envoyer à un ami Partager