Magal 2022: L’Ucg déploie de gros moyens à Touba Le directeur général de l’Ucg Mass Thiam était à Touba ce lundi pour remettre des matériels de nettoiement au comité d’organisation du grand magal. Ils ont mobilisé plus de 40 camions, des pelles mécaniques, 4000 unités de matériels de nettoiement, des râteaux, des brouettes etc…

Le directeur général de l’Ucg Mass Thiam a déclaré que plus de 400 jeunes sont mobilisés dans de différents mécanismes du programme présidentiel emploi des jeunes pour accompagner le nettoiement durant cette période.



Selon lui, l’objectif principal de leur visite est de participer à rendre propre la capitale religieuse de Touba et de jouer leur partition, mais aussi aider à maintenir le cadre de vie propre pendant et après l’événement.



M Thiam a précisé que tout va se faire en relation avec le comité d’organisation en particulier, le sous le comité en charge de l’assainissement dirigé par Serigne Abdou Latif Mbacke.



