Magal 2023: 4106 policiers déployés à Touba, des drones et caméras de surveillance installés Rédigé par leral.net le Samedi 2 Septembre 2023 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la sécurisation du grand Magal de Touba, édition 2025, la Police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l’évènement. À cet effet, des opérations pré-magal ont été déroulées et un plan de sécurisation pour le grand magal mis en place. En ce qui concerne […] Dans le cadre de la sécurisation du grand Magal de Touba, édition 2025, la Police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l’évènement. À cet effet, des opérations pré-magal ont été déroulées et un plan de sécurisation pour le grand magal mis en place. En ce qui concerne les opérations pré-magal, dont le but est de prévenir les velléités de commission de faits infractionnels, elles ont démarré depuis le 04 aot 2023. Il s’est agi d’opérations sectorielles (Commissariat Spécial de Touba et secondaires, Commissariat Urbain de Mbacké, renforts du GMI et de la DOCRTIS) d’opérations mixtes (Police, Gendarmerie). Lesdites opérations ont donné les résultats ci-dessous : 797 Personnes interpellées dont : 381 déférées aux parquets compétents. 299 pour vols simples, vols aggravés (vols de bétail commis en réunion), et 69 pour des infractions liées aux stupéfiants • 13 bandes ont été démantelées, 416 pour vérification d’identité. Quantité de drogue saisie: 14 kg de chanvre indien • 20 pilules d’ecstasy Au titre de la sécurité routière: 3880 pièces saisies 364 Véhicules mis en fourrière • 292 Motos immobilisées • 71 véhicules hippomobiles immobilisés Section Accident: 134 dont 89 accidents matériels 42 accidents corporels 03 accidents mortels Relativement au dispositif du grand Magal, un effectif de 4106 fonctionnaires de Police et des moyens logistiques conséquents sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey. Comparé à l’année dernière (3754), on note une montée en puissance (352). Il est composé des personnels de la Sécurité publique (Commissariat spécial de Touba et secondaires, Commissariat urbain de Mbacké, Commissariat central de Diourbel, Commissariat urbain de Bambey), les renforts du Groupement Mobile d’Intervention, de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, de la Direction de la Surveillance de Territoire, des unités spéciales, de la Brigade Prévôtale. À ce dispositif physique s’ajoute un dispositif technique avec des drones, de la vidéosurveillance entre Touba et Mbacké. Conformément au plan de circulation élaboré par l’autorité administrative et mis en exécution ce jour à partir de 00 H, un dispositif statique et mobile appuyé par la surveillance technique s’attèle à la fluidité du trafic sur toutes les voies menant vers Touba et à l’intérieur de la ville sainte, Pour les villes de Touba et Mbacké, treize (13) secteurs et neuf (09) postes de Police avancés ont été érigés. Les postes de Police seront armés en enquêteurs et en moyens logistiques (ordinateur, Imprimante et registres) et placés à des endroits criminogenes: Dans la ville de Touba : → Poste contrôle Mbar ya Station MKA Darou Khoudoss Route de Guédé → Route de Darou Moukhty • Grande mosquée → Gare Ba Keur Serigne Abdou Lahad Mbacké Entrée Mbacké Dans la ville de Mbacké : Santhiou Darou Salam → Diamaguene MISSIONS: Sécuriser les personnes et les biens (population de la ville de Touba, pèlerins) Lutte contre la délinquance et la grande criminalité (Lutte contre les cambriolages et les vols avec violences) Assurer la fluidité du trafic routier par une régulation de la circulation Sécuriser les lieux de culte (mosquées, mausolées), les domiciles des dignitaires religieux, des points d’affluence (marchés, grandes surfaces, gares ferroviaires) Rechercher et interpeller les malfaiteurs et délinquants, auteurs d’infractions à savoir maintenir l’ordre public; prévenir toutes sortes de menaces asymétriques La Police nationale souhaite à tous un bon magal et appelle la population à la collaboration par le signalement de tous faits répréhensibles aux services de Police les plus proches ou au numéro 17



Source : Source : https://lesoleil.sn/magal-2023-4106-policiers-depl...

Accueil Envoyer à un ami Partager