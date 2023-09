Magal 2023: 500 accréditations remises à la presse Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

500. C'est le nombre d'accréditations accordées, cette année, par la sous-commission accréditations-Presse du grand Magal de Touba. Selon son président, Moustapha Gaye, environ 1700 demandes ont été reçues via la plateforme dédiée. Parmi ces organes de presse autorisés à couvrir cet évènement religieux, certains sont venus de la sous-région et de la France. Mais, sur les 1700 demandes reçues, les 900 sont formulées par des médias en ligne, d'après toujours M. Gaye, qui précise qu'il y a des critères de sélection relatifs notamment à la compatibilité du contenu du média demandeur à l'esprit du Grand magal. Mais pour cette année, il y a une nouveauté : la procédure d'inscription est digitalisée et pour des raisons de sécurité, le retrait des badges s'est fait par Code Qr. Ce qui, nous dit-on, permettra à la commission d'avoir une base de données solide.



