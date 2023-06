Magal 2023 : Toutes les dispositions prises pour un approvisionnement correct en eau à Touba (Préfet)

L’Etat a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’approvisionnement correct en eau potable de la ville sainte de Touba, à l’occasion de la prochaine édition du Grand Magal, a indiqué le préfet du département de Mbacké, Khadim Hann.



Prévue au mois de septembre prochain, cette manifestation religieuse qui mobilise chaque année, des millions de pèlerins du Sénégal et de la Diaspora, commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridsme, Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé Serigne Touba.



« Je veux dire qu’en réalité, les soucis d’approvisionnement en eau que nous avions (…), vont être dissipés. Et qu’avec toutes les mesures prises (…), on aura un approvisionnement correct en eau au niveau de Touba ’’, a-t-il déclaré, jeudi, à l’issue de la réunion du Comité départemental de développement (CDD), consacrée aux préparatifs du Grand Magal de Touba.



La réunion s’est tenue en présence du coordonnateur du comité d’organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké, le Maire de la commune de Touba, Abdoul Ahad Kâ, ainsi que les chefs de services déconcentrés, lesquels ont réitéré leur engagement à accompagner le comité d’organisation.



Selon l’autorité exécutive locale, tous les forages sont aujourd’hui opérationnels, à l’exception de trois.



L’OFOR a déjà, en rapport avec le maire, pris des engagements fermes pour dépanner ces forages pour que d’ici au plus tard, en tout cas la semaine prochaine, tous les forages soient fonctionnels au niveau de Touba, a t-il dit.



Khadim Hann a également indiqué qu’en dehors des forages, un important dispositif d’approvisionnement en eau par des camions-citernes sera mis à la disposition du comité d’organisation, au plus tard dix jours avant le Magal.



Le préfet de Mbacké a par ailleurs relevé que des ouvrages importants en termes d’assainissement, ont été également réalisés récemment à Touba, en vue d’éviter « au grand maximum, les inondations connues dans les années passées ».













APS