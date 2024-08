Magal : 2027 concessions édifices et lieux de culte désinfectés

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2024 à 12:40

Le service national de l’hygiène a procédé à la désinfection et à la désinsectisation de 2.027 concessions, édifices et lieux de culte en perspective de la 130e édition du Grand Magal de Touba, prévue vendredi, a indiqué le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall.



‘’Depuis le début des opérations dans la ville sainte de Touba, le service national d’hygiène a procédé à la désinfection et à la désinsectisation de 1.883 concessions, 83 daaras, 4 écoles, 57 lieux de cultes et autres, soit un nombre total de 2.027”, a-t-il déclaré.



Selon le chef de la brigade régionale des services d’hygiène, capitaine El Hadji Niasse, ces résultats ont été obtenus grâce à un ”important dispositif logistique et de ressources humaines’’. Ce dispositif a été ‘’mis en place depuis le 1er août à Touba, dans le cadre de la couverture sanitaire du Grand Magal.”



”Il s’agit de 119 éléments, composés de techniciens, de cadres, de personnels d’appui, mais aussi de 40 appareils motorisés, 15 appareils manuels et 17 véhicules tout terrain, qui nous ont permis de sillonner ainsi toute la ville”, a-t-il souligné.



Ce dispositif, dit-il, couvre les activités de prévention, c’est-à-dire la lutte anti-vectorielle et la prophylaxie, le contrôle des camions de vidange et des citernes d’eau, ainsi que celles relatives à la prévention et au contrôle de la qualité de l’eau des forages.



M. Niassea a indiqué que le Service national de l’hygiène a aussi réalisé une opération de saupoudrage de grande envergure. Celle-ci a permis de toucher la cible vectorielle de toutes les artères de la ville de Touba, surtout dans les zones inondées, comme les quartiers de Nguiranène, Ndamatou, Keur Niang, Guédé et Sora, pour diminuer la population des moustiques qui se trouvent dans ces zones-là.”



Depuis le début de leurs interventions, déclare-t-il, les agents du Service national de l’hygiène ont saisi plusieurs denrées impropres à la consommation, lors des contrôles au niveau des marchés et autres points de vente.



Aps

Ndèye Fatou Kébé