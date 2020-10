Magal - Approvisionnement en eau: Des perturbations signalées ce mardi Les populations sont averties. Une pénurie d’eau est prévisible, ce mardi, dans certaines localités du pays. Cela du fait de la poursuite des travaux de maintenance sur les ouvrages de production et de transport d’eau potable de Mekhé et du point B, peut-on lire dans le communiqué de Sen'Eau et SONES.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 05:59

« En raison de ces importants travaux susmentionnés, la distribution connaîtra des perturbations allant d’une faible pression au manque d’eau total dans les localités desservies par les conduites du Lac de Guiers dans les régions de Louga et Thiès, Rufisque et environs, Dakar et sa banlieue ».



Ces deux organes, en charge de la gestion de l’eau, invitent les populations à constituer des réserves d’eau. Mais, rassurent-ils, un dispositif de camions- citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par le manque d’eau.



Selon ces structures, toutes leurs équipes restent mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations. La situation redeviendra à la normale le lendemain, mercredi 7 octobre 2020, poursuivent-elles, tout en présentant leurs excuses aux populations pour ces désagréments.



