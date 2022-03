Magal: La belle leçon de Serigne Abdou Mbacké aux guides religieux, aux journalistes et aux politiques Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 05:16 | | 0 commentaire(s)| Le guide religieux Serigne Abdou Mbacké, lors du Magal de Darou Mouhty, a axé son discours sur les trois secteurs parmi les plus forts du pays, à savoir les religieux, les journalistes et les politiques. "Si chacun de nous fait ce qu'il a à faire dans les règles de l'art, on aurait le meilleur pays du monde. Donc, pensez à l'au-delà, car chacun de nous va rendre compte de ce qu'il a fait dans ce bas monde", a sermonné le saint homme.



