Magal Touba 2023 : Bougane Guèye Dany liste les manquements

«Je suis content d'être invité par le comité d'organisation, mais également d'avoir été sélectionné parmi ceux qui devaient être le plus proche possible du porte-parole et de Serigne Abo Mbacké Khalife de Serigne Fallou. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous retenons du sermon de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, c'est l'arme du pardon que Cheikhoul Khadim a toujours brandie et nous faisons mienne cette déclaration pour interpeller au plus haut niveau le chef de l'État pour qu'il soit dans une logique de pardon», sollicite Bougane Gueye.



Selon lui, notre plus grande richesse dans ce pays, c'est la stabilité, la paix qui doit être consolidée et préservée. Mais le leader politique et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 s'est interrogé sur le nombre de milliards investis par le gouvernement à Touba. Et c'est pour pointer du doigt les manquements dans l'organisation du grand Magal, notamment la problématique de l'eau et des inondations.



«Nous avons eu à déplorer les difficiles conditions d'hébergement, d'existence des millions de pèlerins. Près de six millions de pèlerins à Touba, c'est dire que sur trois Sénégalais, un était à Touba. Un État, c'est d'abord la planification. Un État, c'est d'être dans une logique de la prévision. Nous devons prendre toutes les mesures idoines pour que l'eau soit suffisante et abondante, l'électricité soit bien servie, mais également que la sécurité des pèlerins soit assurée», prône Bougane Guèye devant la presse.



Il rappelle que «le Magal, c'est le plus grand événement religieux au monde et c'est l'œuvre de Cheikhoul Khadim». Avant d'inviter à la prière pour que le Sénégal reste encré dans la stabilité, la paix et la communion des cœurs.

Le Grand Panel