Magal de Porokhane: Aly Ngouille Ndiaye promet la finition des chantiers de Macky Sall dans la cité religieuse Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a dirigé la délégation gouvernementale, ce jeudi, lors de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique est revenu sur le sens de ce Magal, rappelant le parcours extraordinaire de Mame Diarra Bousso. Sa soumission à Serigne Mame Mor Anta Saly (1820-1882), et sa grande dévotion envers son créateur. Des qualités exceptionnelles qui, a dit Aly Ngouille Ndiaye, lui ont valu d’être rétribuée, en étant la mère de Serigne Ahmadou Bamba Mbacké.



Sur un tout autre registre, Aly Ngouille Ndiaye a sollicité les prières du marabout en faveur du chef de l’Etat qui vient d’être réélu à la tête du pays, pour une réussite parfaite dans sa mission de son second mandat.



Toutefois, le ministre de l’Intérieur a donné l’assurance au Saint Homme que le Président de la République va terminer les chantiers déjà entamés à Porokhane et réalisera par la même occasion, tous les projets déjà ficelés.



Le chef de la délégation gouvernementale a cité outre les infrastructures routières, la Salle de conférence, le Musée et la Bibliothèque Mame Diarra Bousso de Porokhane, entre autres chantiers. M. Aly Ngouille Ndiaye a également indiqué que le Plan directeur d’urbanisme de Porokhane sera prêt dans un délai de 3 mois. Et d’assurer, « tout ce que Macky Sall fait pour Touba, est un devoir ».

