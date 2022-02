Magal de Porokhane : Le ministre de l’Intérieur a présidé hier la cérémonie officielle …

Dans son discours, le ministre de l’Intérieur est revenu sur les qualités de la sainte femme. A l’en croire, le nom de Sokhna Diarra se confond avec piété, persévérance et sainteté. Selon M. Diome, la mère de Serigne Touba est une référence pour toutes les musulmanes du Sénégal et du monde.



Accompagné des ministres de l’Eau Serigne Mbaye Thiam, de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow et de plusieurs députés, le ministre de l’Intérieur a indiqué dans son allocution, que le fondateur de Touba accordait beaucoup d’importance à ce lieu qu’est Porokhane.



« C’est pourquoi, il a envoyé très tôt son fils Serigne Moustapha Bassirou Mbacké dans ce lieu symbolique pour la voie mouride », a-t-il fait savoir.



Le mandataire national de la Coalition Yewwi Askan Wi(YAW) et président du PRP était aussi hier à la tête d’une forte délégation à Porokhane, à l’occasion du Magal de Sokhna Diarra Bousso. Déthié Fall et sa délégation ont été reçus tour à tour par Serigne Moussa Mbacké Nawel, Serigne Fallou Mbacké Thiané et le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a formulé des prières pour sa délégation.













L’As