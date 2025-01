Magal de Porokhane: Plus d’un millier d’éléments des FDS seront déployés (Gouverneur)

Plus d’un millier d’éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) vont être déployés pour la sécurisation des personnes et des biens, à l’occasion du Magal de Porokhane, prévu le jeudi 6 février prochain, a appris l’APS, du gouverneur de Kaolack (centre).



‘’ Les FDS vont déployer plus d’un millier d’éléments, dont l’essentiel d’entre eux seront à Kaolack, entre le long trajet entre Nioro du Rip et Kaolack, pour les besoins de sécurité routière ’’, a notamment indiqué le Gouverneur Mohamadou Moctar Watt.



Le chef de l’exécutif régional s’exprimait au terme d’une réunion d’évaluation des recommandations qui ont été arrêtées lors du CRD tenu le 6 janvier dernier, à Kaolack.



Ces derniers seront répartis sur toute la zone couvrant le trajet entre Kaolack et Porokhane, a-t-il ajouté, précisant que " toutes les autres mesures " feront l’objet d’un suivi assez rapproché.



" A ce niveau, il n’y a pas de crainte ", a-t-il assuré à l’endroit des membres du comité d’organisation, qui souhaitent qu’on revoie la durée de séjour des FDS pour, au moins quarante à soixante-douze heures, après la grande cérémonie.



" Et, si besoin, de laisser deux camions de vidange quarante-huit heures après l’évènement. (…) ’’, a-t-il ajouté.



Ce grand évènement religieux est dédié à Sokhna Diarra Bousso (1833-1866), mère de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du mouridisme.



" Je suis animé par un sentiment de satisfaction même si, pour le moment, tout n’est pas encore fait. Mais, on est sur la bonne voie pour satisfaire l’essentiel des mesures qui ont été arrêtées, à l’issue de la réunion du CRD ”, a salué M. Watt.



" Il ne reste que quelques diligences à mettre en œuvre, mais pour l’essentiel, on peut décerner un satisfécit à l'endroit des chefs de service chargés de la gestion de l’ensemble de ces mesures qui ont été arrêtées ’’, a-t-il fait valoir.









Aps

