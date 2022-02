Magal de Porokhane / Serigne Mountakha à Idrissa Seck: « Yangui si yoon wi »

Le Magal de Porokhane dédié à Sokhna Mame Diarra est prévu pour aujourd'hui 10 février 2022. Le Président Idrissa Seck, en fervent talibé mouride, a ainsi sacrifié à la tradition, en s’y rendant ce mercredi 9 février, avec une forte délégation.



Arrivé sur les lieux en fin de matinée, il s’est dirigé vers le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso. Il s’y est recueilli et a prié pour l’âme de la mère du vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba, avant d’aller faire son ziar au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier lui a réservé un accueil empreint d’honneur et de convivialité.



Après de chaleureux salutations et échanges d’amabilités, indique "Le Témoin", le guide a formulé des prières à son endroit non sans lui confier : «yangui né tekk...Serigne Touba lalay bayél...yangui si yoon wi...yangui si yoon wi». Le Président Idrissa Seck à ensuite rendu visite à Serigne Moussa Nawel et à d’autres guides religieux de la localité, avant de reprendre le chemin du retour.