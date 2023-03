Magal de Taïf : 3 morts et 18 blessés dans un accident de la route Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 02:07 | | 0 commentaire(s)|

Un grave accident, est survenu ce samedi vers 12 heures sur l'axe Touba-Taïf, entre les villages de Diouloul et Taïf. Un véhicule particulier est entré en collision avec un mini-car de transport de marchandises qui avait à son bord des passagers. le choc frontal d'une violence inouïe a causé trois décès sur le coup et 18 personnes blessées ont été recensées. Le constat a été effectué par les gendarmes de la brigade de Taïf. Les 18 blessés de l'accident ont été évacués à l'hôpital Fawzeyni par les sapeurs-pompiers de Touba. Et les trois corps sans vie ont été déposés à la morgue dudit hôpital. Les victimes de l'accident sont en majorité des disciples qui se rendaient au magal célébré ce samedi dans la cité religieuse de Taif. Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/magal-de-taif-3-morts-et-18-bl...

