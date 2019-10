Magal de Touba 2019 : les instructions du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019

Le Chef de l’Etat a abordé ce mercredi en réunion du Conseil des ministres la préparation du Grand Magal de Touba qui sera célébré, cette année, le jeudi 17 octobre 2019. A ce titre, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Intérieur, en relation avec les ministres concernés par l’organisation, de prendre toutes les dispositions sécuritaires et logistiques requises et adéquates, en vue du bon déroulement des célébrations et commémorations relatifs à l’édition de 2019.



