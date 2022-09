Magal de Touba 2022 : les chiffres de la Gendarmerie Pour la couverture sécuritaire du Magal, la Gendarmerie a engagé d’importants moyens humains et logistiques pour assurer la surveillance des axes routiers qui mènent à Touba et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Septembre 2022 à 12:02

Du côté de la Gendarmerie nationale, d’importants moyens ont été déployés pour la sécurité des personnes et de leurs biens et la mobilité.



Il s’agit, selon Libération, d’un dispositif composé de 2500 gendarmes, 206 véhicules, 50 motos et 3 équipes de drones, d’un ULM, de deux citernes à eau et six engins de relevage.



L’action de la Gendarmerie Centre Ouest (LCO), maîtresse d’œuvre de l’ensemble de la manœuvre, est complétée par celles des Légions avoisinantes dans leurs secteurs de compétence.



Trois jours avant l’événement, le 12 septembre 2022, le Général de Division Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall a effectué un déplacement au Poste de Commandement Opérationnel pour vérifier le dispositif déployé sur le terrain.

Ensuite, une visite de courtoisie au Khalife général des mourides a été effectuée par la délégation du haut commandant de la gendarmerie.



