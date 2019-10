Magal de Touba Edition 2019: Un dispositif de sécurité renforcé A quelques 48 heures du Magal, les fidèles pèlerins venus de plusieurs horizons, rallient la ville sainte. D'autres sont attendus aujourd'hui et demain. Compte tenu du monde qui va participer à cette édition, un dispositif de sécurité très important est mis en place par les forces de l'ordre pour le bon déroulement de cet évènement.

Selon notre source, les autorités ont mis en place à Touba un dispositif de taille pour les besoin du Magal de Touba 2019.



Environ mille hommes et une centaine de véhicules sont sur place, pour une meilleure couverture et l'efficacité des secours. Grâce à la nouvelle unité de secours d'urgence médicalisée (USUM), 90% des ambulances sont médicalisées ou para médicalisées..



D'ailleurs, le Général Commandant la BNSP souhaite une intervention plus rapide que d'habitude des secours à chaque fois que ses hommes sont sollicités par les populations ou les pèlerins



Selon notre source, un premier détachement est arrivé à Touba le 8 octobre et les moyens d'intervention sur les axes mis en place le dimanche 13, le gros du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers est au complet ce jour.



Pour un bilan à mi-parcours, notez que plus de 400 officiers, sous-officiers et militaires ainsi que 70 ambulances, engins d'incendie et spéciaux sont ainsi déployés.

