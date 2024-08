Magal de Touba : Le ministre Moussa Balla FOFANA offre du matériel de nettoiement au comité d'organisation

En prélude au grand Magal de Touba dont l'édition 2023 sera célébrée le 23 Août prochain, M. Moussa Balla FOFANA, Ministre de l'Urbanisme, des CollectivitésTerritoriales et de l'Aménagement des Territoires, a offert au comité d'organisation un important lot de matériels de nettoiement.



Cet acte en sus de son caractère republicain, participe manifestement à la perpétuation des indications du vénéré guide Sheikh Ahmadou Bamba , de toujours préparer la ville à l'accueil des pèlerins.



Ce lot est composé de balais, râteaux, brouettes, camions bennes tasseuses, pelles mécaniques, polybennes, camions tracteurs, bacs à ordures, tricycles, etc.. La cérémonie de remise a eu lieu dans la mi-journée à Touba Darou Marnane où le ministre a remis ledit matériel à Cheikh Bara Lahat Mbacké, représentant le khalife général des mourides.



Un geste hautement apprécié par le représentant du Khalife général des mourides en présence du maire de Touba, Abdou Lahat Ka, et des autorités locales dont le gouverneur de la région de Diourbel.



Pour rappel, dans le cadre de l'exécution du programme "Setal sunu rew" qui vise toutes les localités du Sénégal, le Ministre en compagnie de ses services, avait récemment offert un important lot de matériel de nettoiement il y a environ 1 mois.

El H DIA!

