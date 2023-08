Magal de Touba: Les fidèles, très enthousiastes, se préparent activement à commémorer Serigne Touba

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 21:12

Le Magal de Touba, l'une des plus grandes fêtes religieuses, approche à grands pas. Les fidèles et les sympathisants sont tous enthousiastes et se préparent à commémorer Serigne Touba. Ceux qui se trouvent à la Médina se préparent malgré le coût élevé de l'événement. Ainsi, ils restent, néanmoins, optimistes quant à la régulation de cette situation. Ils se sont également prononcés sur les mesures de sécurité publique qui préoccupe bon nombre de Sénégalais.