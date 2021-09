Magal de Touba : Les forces de sécurité face à la grande affluence de pèlerins Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

Grande a été l'affluence des pèlerins à Touba à l'occasion de la célébration du Grand Magal, ce dimanche 26 septembre. Ce mouvement de foules et de véhicules vers Touba a eu comme corolaire un lot de victimes, sur les routes. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont fait un premier bilan ce dimanche : à ce jour, 1599 personnes ont été contrôlées et 250 interpellations pour divers infractions. Autant, 7311 véhicules sont controlées, 371 infractions relevées, 152 véhicules immobilisés, 157 permis saisis et la somme de 2.480.000 FCFA perçus au titre des amendes forfaitaires. Pour le capitaine Kaynack Dione, Chef de la Division Prévention, par ailleurs chef du Bureau de l'information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Le bilan est lourd, car faisant état d’un corps sans vie et de 248 blessés graves. Pour rappel, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé plus de 400 gradés et sapeurs et 60 véhicules d’interventions et de secours. « Nous avons effectué 29 sorties, pour le moment nos équipes dira-t-il, interviennent à l’intérieur de la ville sainte de Touba avec des dispositifs prévisionnels de secours, sur l’Autoroute à péage et la route nationale et tous les axes qui mènent à Touba et des zones d’intérêt. Le capitaine Dione a fait cette déclaration qui constitue un bilan d’étape, depuis le début des opérations du Grand Magal. En attendant, le bilan de la police… Mamadou DIEYE, correspondant



Source : http://lesoleil.sn/magal-de-touba-les-forces-de-se...

