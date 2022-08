Magal de Touba: Les travailleurs des autoroutes du Sénégal menacent de perturber la circulation Le Syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a haussé le ton ce mercredi, pour exiger la réintégration des 16 licenciés et dénoncer leurs conditions de travail. Aussi, ces travailleurs réclament le paiement des heures supplémentaires et des prestations familiales. Face à tous ces ‘’manquements’’, ils comptent aller en grève le 9 septembre prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

«Seize personnes parmi nous ont été licenciées arbitrairement et abusivement pour divers motifs. Le motif principal, c’est un motif de non-respect d’un planning qui a été mis en place par l’employeur. Nous réclamons immédiatement la réintégration de tous nos camarades licenciés et des Contrats à durée in terminés (Cdi) à l’ensemble du personnel», préconise le président du collectif des travailleurs des autoroutes du Sénégal, Alpha Diaw.



Le Syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal réclame également le paiement des heures supplémentaires. «De mars 2019 à février 2022, pendant trois ans, il y a eu deux sociétés intérimaires qui se sont passées le relais. Le personnel qui a été sur place a eu à travailler 48 heures, c’est-à-dire huit heures de temps de plus par rapport aux quotas requis par la législation du travail. Donc, c’est des heures supplémentaires huit heures hebdomadaires, 32 heures le mois qui n’ont été jamais été payées pendant trois ans», rappelle le président du collectif des travailleurs des autoroutes du Sénégal, Alpha Diaw. Ce dernier et ses camarades réclament aussi le reversement de leur cotisation à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et des prestations familiales.



«En ce qui concerne l’Ipres, le versement n’a pas été effectué depuis trois ans et c’est une manne financière qui avoisine le milliard. Pour les prestations familiales qui devaient revenir à nos familles, et depuis presque trois ans, il n y a jamais eu de paiement de prestation familiale pour l’ensemble du personnel», souligne le président du collectif des travailleurs des autoroutes du Sénégal, Alpha Diaw.



«Quand on dépose une lettre de préavis à la date du 10 août son dead-line, ce sera le 9 septembre, qui coïncidera à une semaine du début des activités du Grand Magal. Nous nous gardons de la suite à donner si toutefois rien ne bouge», ont-ils laissé entendre.





