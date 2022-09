Magal de Touba-Réhabilitation des Axes Routiers : Le Gouverneur de Diourbel presse l’entreprise Jean Lefèvre Sénégal

L a présence des nids de poules au niveau des différents axes routiers qui mènent vers Touba, inquiète à deux semaines de la tenue du Magal. Le Gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, accompagné du Préfet de Diourbel Mamadou Khouma, a effectué hier, mercredi 31 août une visite sur les axes en cours de travaux.



Ainsi, le chef de l’exécutif régional a recommandé l’accélération des travaux de réhabilitation afin qu’ils puissent se terminer au moins 5 jours avant la tenue du Magal de Touba. «Il y a l’existence des nids de poule sur l’ensemble des axes qui mènent vers Touba. C’est le cas de Diourbel -Bambey, Diourbel-Fatick, Diourbel-Kaolack et Diourbel-Touba.



La recommandation phare est de réparer tous les nids de poule au niveau de ces axes et nous allons le soumettre à l’Ageroute pour qu’on puisse le réparer. Il y a certes les contraintes de la pluie mais, il y a lieu également pour l’entreprise Jean Lefèvre Sénégal chargé des travaux de les accélérer puisqu’il ne reste que deux semaines en renforçant les équipes. Il y a un début d’exécution mais c’est lent», a soutenu Monsieur Ibrahima Fall.

«L’idéal est de terminer les travaux au moins 5 jours avant le Magal », a déclaré le Gouverneur. En ce qui concerne les ralentisseurs, il a indiqué que la mairie va les aider pour renforcer la visibilité.



« En dehors du périmètre communal, nous allons saisir l’ Ageroute pour qu’elle nous permette de renforcer la visibilité. Il faudrait qu’elle mette des panneaux de signalisation pour donner des indications aux usagers de la route. En ce qui concerne les arbres, nous verrons avec les maires concernées mais aussi des services forestiers pour un accompagnement pour élaguer les arbres qui gênent parfois la circulation dans certains axes routiers», a laissé entendre Ibrahima Fall.



Il a ainsi demandé au maire de la commune de Diourbel de prendre dans les meilleurs délais le plan de circulation en intégrant les gros porteurs et faire une communication. Ibrahima Fall invite le regroupement des chauffeurs et transporteurs de les aider dans la sensibilisation sur la détention de pièces administratives mais aussi sur la vérification des pneumatiques et des organes des véhicules. A l’en croire, tout cela s’inscrit dans la lutte contre les accidents de la circulation. Le Président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs Serigne Sall a salué la démarche et demandé aux autorités de penser au retour car les eaux envahissent la route du TP

