Magal de Touba : le Dg de la Senelec satisfait du dispositif Le Directeur général de la Senelec s’est rendu hier à Touba pour s’assurer des dispositions prises pour une bonne distribution de l’électricité à quelques jours du Magal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Pape Demba Bitèye s’est dit satisfait du dispositif mis en place pour le transport, la distribution et l’extension du réseau pour la fourniture de l’électricité.

Il a souligné que pas moins de 218 agents seront déployés sur place pour assurer une bonne fourniture du courant, rappelant que 3 milliards ont été investis dernièrement dans la ville sainte dans le domaine de l’électricité.

Pape Demba Bitèye a toutefois invité les chauffeurs à faire preuve de prudence et d’éviter de heurter les poteaux de la Senelec au risque de perturber la bonne distribution de l’électricité dans des propos relayés par la RFM.



