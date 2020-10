Magal de Touba, les sapeurs-pompiers étalent un bilan de 17 morts Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 02:18 | | 0 commentaire(s)|

Dix-sept morts, c’est le décompte , pour l’instant de ce Magal 2020. Parmi les victimes, seize ont péri sur la route, selon le colonel Cheikh Tine, commandant du détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers déployé à Touba. Selon lui, 113 accident de la circulation ont été enregistrés, occasionnant 459 victimes Les sapeurs-pompiers ont effectué […] Dix-sept morts, c’est le décompte , pour l’instant de ce Magal 2020. Parmi les victimes, seize ont péri sur la route, selon le colonel Cheikh Tine, commandant du détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers déployé à Touba. Selon lui, 113 accident de la circulation ont été enregistrés, occasionnant 459 victimes Les sapeurs-pompiers ont effectué 197 interventions dans le cadre de la couverture du grand magal de Touba, a-t-il déclaré. En outre, cinq accidents d’une autre nature au cours desquels ils ont porté assistance à quatre personnes et constaté un décès Les soldats du feu signalent par ailleurs avoir effectué 60 sorties à Touba, pour procéder à un ravitaillement

en eau. Ils ont aussi été déployés à cause d’un incendie, et assisté 11 malades.



Source : Source : https://letemoin.sn/magal-touba-les-sapeurs-etalen...

