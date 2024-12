Magal de la pose de la première pierre de la grande mosquée de Diourbel, par Khadimou Rassol, ce 29 Décembre 2024 : Origine et le sens de l'événement Dans le cadre de la célébration du Magal de la pose de la première pierre de la grande mosquée de Serigne Touba , à Diourbel , par Serigne Touba, le 11 mars 1918 , qui correspond au 21e jour du mois lunaire « Mamu Kor » , prévue pour le 29 décembre 2024 , à Diourbel, le président de la fédération « Xitmatul Xadim » , maître d'œuvre , a expliqué que l'autorisation d'organiser cette manifestation, leur a été accordée par le Khalife Serigne Saliou Mbacke en 2003 . Origine et le sens d’un événement …Source Tribune

C'était une délégation de beaucoup de « Dahiras" de Diourbel, a-t-il expliqué, qui s'était rendue auprès de lui , pour à l'instar des autres villes, avoir un événement aussi grandiose que la célébration des deux Rakas de St- Louis, la célébration des deux nuits de Dakar et la célébration de la prière sur l'océan Atlantique. Et le Khalife leur répondit que la vie er tout le séjour de Serigne Touba, à Diourbel, mérite d'être célébré. Mais que l'événement le plus important demeure le jour où il a posé la première pierre de la mosquée de Diourbel.



Parce que, pour certains, il est venu, à Diourbel, en 1912 et il a construit la mosquée en 1918. Mais, pour ceux qui connaissent l’origine mystique de la mosquée, ils comprendront que, en 1895, quand Serigne Touba était en exil au Gabon, et que le commandant est venu détruire les bâtons qu'il avait juxtaposés en guise de lieu de mosquée, DIEU lui est apparu en songes , pour lui dire, « Vous allez retourner au Sénégal, et on va vous récompenser par la construction de deux mosquée éternelles ».



Donc quand il est rentré au Sénégal, en 1903, il devait recevoir les récompenses, et ces récompenses avaient pour point de départ la mosquée de Diourbel. Et voilà pourquoi, a expliqué le président de Xitmatul Xadim, qu'il est venu , à Diourbel, pour recevoir les récompenses et construire la mosquée. Il n'est pas venu à Diourbel et a construit la mosquée, mais il est venu à Diourbel, pour construire la mosquée, nous renseigne-t-il.



Donc, a-t-il précisé, tout son séjour à Diourbel, résulte de l'intention qu'il avait, pour construire la mosquée. Et c'est ce qui a occasionné, la construction de la mosquée. Voilà donc, pour quoi, de 2003 à 2012, ils ont célébré la pose de la première pierre en se référant au calendrier grégorien, au 11 mars 1918 .



Mais certains dignitaires, poursuit-il, comme El Hadji Serigne Bara Fallou Mbacke, Serigne Mame Cheikh Mbacke de Serigne Mourtalla, Serigne Moustapha Lakrame et Mbaye Nguirane et d’autres, leur ont dit qu'ils n'avaient pas compris le message de Serigne Saliou qui leur avait montré la référence avec le mois lunaire , parce que toutes les cérémonies mourides se réfèrent au calendrier lunaire.



Voilà pourquoi, cette année, comme l'année dernière, explique-t-il encore, c'est tombé en plein mois de Ramadan, et n'ont pas pu organisé. Ce qui est arrivé, dit-il, au Magal des deux Rakas, parce que le 5 septembre correspond souvent à des événements religieux mourides. Et que pour les cinq dernières années, ils n'ont pas pu organiser. Et qu'il faut désormais donc se référer au calendrier lunaire, pour éviter les télescopes dans la célébration des Magal.



Donc pour cette année, la célébration de la pose de la première pierre de la grande mosquée de Diourbel, ils ont retenu le 29 décembre 2024. Le président de la fédération Xitmatul Xadim , Demba Mame Ndiaye, a rappelé que c'est sous le Ndigueul et la bénédiction du Khalife Serigne Saliou Mbacké, en 2003 , qu'il organise ce Magal.



Et suivant les recommandations de Serigne Bara Mbacke Falou et Serigne Sidy Moctar qui, selon lui, leur avait prescrit de consolider les acquis, en une seule célébration, parce que les autorités de Diourbel étaient trop fatiguées par le nombre exorbitant de Magals et aussi par le manque d'unité, a-t-il rappelé. Et que les gens devraient pouvoir se retrouver autour d'un événement fédérateur tout en conservant leurs Magal.



Pour le président de Xitmatul Xadim, Demba Mame Ndiaye, c'est la pose de la première pierre de la grande mosquée de Serigne Touba, à Diourbel, qui mériterait d'être retenue. En ce sens, s'est-il réjouit, beaucoup de « Kurels » ou regroupements, ont répondu favorablement, et ont accepté de se joindre en eux. Certains en conservant leurs Magals , d'autres en annulant purement et simplement, pour ne se consacrer qu'à cette journée , comme le Kurel des « Xassidas » .



La journée sera marquée par des lectures du saint coran et des « Xassidas de mame Borom Touba. Et dans la soirée, par une cérémonie officielle qui regroupera des officiels et des dignitaires mourides, pour revisiter la vie et l'œuvre de Xadimu, Rassol , mame Bamba, fondateur de la confrérie mouride.



