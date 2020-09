La Médina a procédé ce dimanche à la clôture de la campagne de sensibilisation et de distribution de masques pour lutter contre la pandémie de la covid-19.



Le ministre-conseiller, Seydou Guèye qui était présent à cette cérémonie de même que d'autres hommes politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar, ont tenu à saluer le travail abattu pendant 5 jours par les femmes de la Médina, accompagnées d'éléments de la Croix rouge pour promouvoir le respect des gestes barrières et surtout, le port obligatoire de masque.

Ainsi, Seydou Guèye fera un crochet sur le point concernant le Grand Magal de Touba qui va être célébré en début du mois d' Octobre dans un contexte particulier. " Pour les cérémonies religieuses, l'autorité c'est Touba, pas le gouvernement" souligne le ministre-conseiller.



Il rappellera par ailleurs que l'impératif, c'est le respect des gestes barrières, la rigueur dans l'approche et dans la gestion, sans oublier la mobilisation de ressources et des moyens conférés aux services de la santé.

