Magal et Covid-19: L'Unité d'alerte et de prévention des épidémies se déploie

Mardi 22 Septembre 2020

Sur «ndiguel» du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l'Unité d'alerte et de prévention des épidémies (Uape) a été créée dans la cité religieuse de Touba. Selon le professeur agrégé en Santé publique, Massamba Diouf, la mission particulière, cette année, est de freiner la propagation de la maladie à coronavirus pendant la célébration du Magal, a écrit "Libération online".



« Cette année, le Magal aura lieu dans un contexte de pandémie de la Covid-19; raison pour laquelle, notre objectif particulier, en dehors de notre mission principale qui consiste à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pouvant contribuer à la riposte de manière générale, est de miser sur la sensibilisation active pour freiner la propagation du virus à travers l'alerte et la prévention », a déclaré le Pr. Diouf.



Selon lui, c'est dans ce cadre que l'Uape a élaboré un plan d'actions articulé autour de sept (07) axes stratégiques, dont la réduction voire l'élimination du risque de contamination dans les lieux saints (mosquées et mausolées), les camps de séjour ou résidences, et la protection des chefs religieux, point de convergence des pèlerins. Dans la même direction, l'Uape, selon son coordonnateur, le Pr. Lamine Guèye, va travailler en parfaite collaboration avec la commission Santé du Comité d'organisation du grand Magal de Touba, et entend pérenniser sa mission.

